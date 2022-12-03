17 ударів по Донецькій області: Окупанти обстріляли Костянтинівку, Краматорськ, Бахмут

Донецька область. Фото: поліції

Армія РФ завдала 17 ударів по Донеччині. Є поранені. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Донецькій області.



Обстрілів зазнали 11 населених пунктів. За інформацією поліції, окупанти здійснили чотири вогневі атаки на Бахмут, також під обстріл потрапили Краматорськ, Авдіївка, Курахове, Костянтинівка, Велика Новосілка, Очеретине, Острівське, Дружба, Карлівка, Іванівське. Противник застосовував ЗРК «С-300», РСЗВ «Град», артилерію, міномети.



«Зруйновано та пошкоджено 14 цивільних об'єктів: 11 житлових будинків, адмінбудівлю, господарську споруду, гараж. Зафіксовано ракетний удар із ЗРК "С-300" по Костянтинівці. "Градами" ворог бив по Авдіївці… Через артилерійські обстріли є поранені у Бахмуті», — повідомили у відомстві.



Там додали, що поліцією та СБУ порушено кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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