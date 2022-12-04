Российские оккупанты использовали запрещенное оружие на Донбассе

Российские оккупанты использовали запрещенное химическое оружие на Донбассе. Они сбрасывали с дронов на позиции ВСУ аэрозольные хлорпикриновые гранаты «К-51», — сообщили Военно-Морские силы ВСУ.



«Государство-террорист использует запрещенное химическое оружие — аэрозольные гранаты "К-51"», — сказано в сообщении.



«Чтобы уберечься от сильного раздражающего действия запрещенных боеприпасов, морпехи удерживали свои позиции в средствах химической защиты», — отметили в ВМС ВСУ.



Использование таких боеприпасов, как граната «К-51», является прямым нарушением Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления, применения химического оружия, которую Россия подписала в 1993 году.