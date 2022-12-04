Російські окупанти використали заборонену зброю на Донбасі

Російські окупанти використали заборонену хімічну зброю на Донбасі. Вони скидали з дронів на позиції ЗСУ аерозольні хлорпікринові гранати «К-51», — повідомили Військово-Морські сили ЗСУ.



«Держава-терорист використовує заборонену хімічну зброю — аерозольні гранати "К-51"», — сказано в повідомленні.



«Щоб уберегтися від сильної дратівливої дії заборонених боєприпасів, морпіхи утримували свої позиції у засобах хімічного захисту», — зазначили у ВМС ЗСУ.



Використання таких боєприпасів як граната «К-51» є прямим порушенням Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї, яку Росія підписала в 1993 році.