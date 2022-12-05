Неразорвавшаяся ракета обнаружена на севере Молдовы у границы с Украиной

Российская ракета обнаружена на севере Молдовы у границы с Украиной. Об этом 5 декабря сообщило министерство внутренних дел, передает NewsMaker.



«Во фруктовом саду недалеко от Бричан патруль Пограничной полиции обнаружил ракету. В соответствии с планом действий МВД зону оцепили и ожидают прибытия специализированных служб МВД, саперов и спасателей», — отметили в министерстве.



В МВД также подчеркнули, что усилили контроль в приграничных участках на севере Молдовы в связи с сегодняшними российскими обстрелами.