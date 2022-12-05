На півночі Молдови біля кордону з Україною знайшли ракету, що не розірвалася

Російську ракету виявлено на півночі Молдови біля кордону з Україною. Про це 5 грудня повідомило міністерство внутрішніх справ, повідомляє NewsMaker.



«У фруктовому саду неподалік Бричан патруль Прикордонної поліції виявив ракету. Відповідно до плану дій МВС зону оточили та очікують на прибуття спеціалізованих служб МВС, саперів та рятувальників», — зазначили в міністерстві.



У МВС також наголосили, що посилили контроль у прикордонних ділянках на півночі Молдови у зв'язку із сьогоднішнім російським обстрілом.