«ДНР» отпустила из плена американца, но уехать из Донецка он не может

Гражданин США Суэди Мурекези, который был задержан в оккупированном Херсоне, выпущен на свободу. Сейчас он находится в Донецке, и не может выехать, так как оккупанты не вернули ему документы. Об этом заявил сам Мурекези, передает The Guardian.



Отмечается, что мужчина находился в плену с июня: его держали в двух разных тюрьмах вместе с группой иностранцев, воевавших на стороне Украины. Сам американец и его близкие друзья и родственники утверждают, что он не участвовал в боевых действиях.



В конце октября, по словам Мурекези, его освободили из тюрьмы в Донецке, но он не смог покинуть город, поскольку документов, удостоверяющих личность, боевики ему не отдали.



«Я очень рад, что я на свободе. Но не знаю, что делать дальше… Я чувствую себя здесь, как в ловушке», — сказал он.



Представитель Госдепартамента США заявил, что The Guardian, что ведомству «известно о сообщениях» о задержании Мурекези, но отказался от дальнейших комментариев, сославшись на «соображения конфиденциальности».



«Граждане США в Украине, которые нуждаются в помощи, должны связаться с Государственным департаментом, используя контактную информацию, доступную на нашем веб-сайте», — добавил представитель американского ведомства.



Сейчас американец живет у знакомого в Донецке и надеется, что сможет попасть домой к Рождеству.



Ранее сообщалось, что 35-летний Суэди Мурекези, гражданин США, находится в плену на оккупированной территории Украины.