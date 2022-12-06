«ДНР» відпустила з полону американця, але виїхати з Донецька він не може

Громадянина США Суеді Мурекезі, якого затримали в окупованому Херсоні, випустили на волю. Наразі він перебуває у Донецьку, і не може виїхати, бо окупанти не повернули йому документи. Про це заявив сам Мурекезі, повідомляє The Guardian.



Зазначається, що чоловік перебував у полоні з червня: його тримали у двох різних в'язницях разом із групою іноземців, які воювали на боці України. Сам американець та його близькі друзі та родичі стверджують, що він не брав участі у бойових діях.



Наприкінці жовтня, за словами Мурекезі, його звільнили з в'язниці в Донецьку, але він не зміг залишити місто, оскільки документів, що засвідчують особу, бойовики йому не віддали.



«Я дуже радий, що на волі. Але не знаю, що робити далі… Я почуваюся тут, як у пастці», — сказав він.



Представник Держдепартаменту США заявив The Guardian, що відомству «відомо про повідомлення» про затримання Мурекезі, але відмовився від подальших коментарів, пославшись на «міркування конфіденційності».



«Громадяни США в Україні, які потребують допомоги, повинні зв'язатися з Державним департаментом, використовуючи контактну інформацію, доступну на нашому вебсайті», — додав представник американського відомства.



Зараз американець живе у знайомого у Донецьку та сподівається, що зможе потрапити додому до Різдва.



Раніше повідомлялося, що 35-річний Суеді Мурекезі, громадянин США, перебуває в полоні на окупованій території України.