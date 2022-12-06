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«ДНР» відпустила з полону американця, але виїхати з Донецька він не може

06 грудня 2022, 23:08

«ДНР» відпустила з полону американця, але виїхати з Донецька він не може

Громадянина США Суеді Мурекезі, якого затримали в окупованому Херсоні, випустили на волю. Наразі він перебуває у Донецьку, і не може виїхати, бо окупанти не повернули йому документи. Про це заявив сам Мурекезі, повідомляє The Guardian.

Зазначається, що чоловік перебував у полоні з червня: його тримали у двох різних в'язницях разом із групою іноземців, які воювали на боці України. Сам американець та його близькі друзі та родичі стверджують, що він не брав участі у бойових діях.

Наприкінці жовтня, за словами Мурекезі, його звільнили з в'язниці в Донецьку, але він не зміг залишити місто, оскільки документів, що засвідчують особу, бойовики йому не віддали.

«Я дуже радий, що на волі. Але не знаю, що робити далі… Я почуваюся тут, як у пастці», — сказав він.

Представник Держдепартаменту США заявив The Guardian, що відомству «відомо про повідомлення» про затримання Мурекезі, але відмовився від подальших коментарів, пославшись на «міркування конфіденційності».

«Громадяни США в Україні, які потребують допомоги, повинні зв'язатися з Державним департаментом, використовуючи контактну інформацію, доступну на нашому вебсайті», — додав представник американського відомства.

Зараз американець живе у знайомого у Донецьку та сподівається, що зможе потрапити додому до Різдва.

Раніше повідомлялося, що 35-річний Суеді Мурекезі, громадянин США, перебуває в полоні на окупованій території України.

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