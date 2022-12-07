Ночью армия РФ из САУ обстреляла два села в Сумской области

Около часа ночи российские войска открыли огонь по Середино-Будской общине Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.



Он рассказал, что оккупанты нанесли 9 ударов с САУ по двум приграничным селам.



«Три дома мирных жителей существенно повреждены, в одном из них после взрыва произошел пожар», — написал Живицкий.

Также глава Сумской ОВА отметил, что ближе к часу ночи армия РФ ударила из САУ по Зноб-Новгородской общине. В населенных пунктах зафиксировано 12 прилетов.

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