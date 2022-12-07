Вночі армія РФ із САУ обстріляла два села на Сумщині

Близько години ночі російські війська відкрили вогонь по Середино-Будській громаді Сумської області. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.



Він розповів, що окупанти нанесли 9 ударів із САУ по двох прикордонних селах.



«Три хати мирних мешканців суттєво пошкоджені, в одному з них, після вибуху сталася пожежа», - написав Живицький.

Також голова Сумської ОВА зазначив, що ближче до першої години ночі армія РФ ударила з САУ по Зноб-Новгородській громаді. У населених пунктах зафіксовано 12 прильотів.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні.