В Мариуполь прибыл груз укреплений оккупантов из Крыма

В захваченный войсками РФ Мариуполь оккупанты доставили груз бетонных укреплений «зубы дракона» из Крыма. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко.



Со ссылкой на источники он рассказал, что в военном городке недалеко от Севастополя запущено производство этих бетонных укреплений, которые массово везут на временно оккупированную территорию гражданскими грузовиками.



«Вчера первый такой груз прибыл в Мариуполь и был направлен на укрепление линии обороны по треугольнику Мариуполь-Мангуш-Никольское», - написал Андрющенко.



Кроме того он рассказал, что в Урзуф прибыло очередное подкрепление живой силы и военной техники армии РФ, в селе была расселена и часть военного командования среднего звена. В Урзуфе и находящейся рядом Бабах-Тараме, по данным Андрющенко, в связи с этим второй день глушится мобильная связь.



Также оккупантов расселили и в селах Агробаза и Бердянское, как пишет советник мэра Мариуполя, впервые с начала этой фазы войны по улицам этих населенных пунктов запущены военные патрули.



«В целом наблюдается стремительное усиление мер безопасности по Мариуполю и Мариупольскому району и очередное увеличение оккупационного корпуса. Мариуполь окончательно превращен в тыловую военно-логистическую базу оккупантов», - заявил Андрющенко.

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