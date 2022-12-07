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У Маріуполь прибув вантаж укріплень окупантів із Криму — Андрющенко

07 грудня 2022, 14:06

У Маріуполь прибув вантаж укріплень окупантів із Криму — Андрющенко

У захоплений військами РФ Маріуполь окупанти доставили вантаж бетонних укріплень «зуби дракона» із Криму. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

З посиланням на джерела він розповів, що у військовому містечку поблизу Севастополя запущено виробництво цих бетонних укріплень, які масово везуть на тимчасово окуповану територію цивільними вантажівками.

«Вчора перший такий вантаж прибув до Маріуполя та був спрямований на укріплення лінії оборони по трикутнику Маріуполь-Мангуш-Нікольське», - написав Андрющенко.

Крім того він розповів, що до Урзуфа прибуло чергове підкріплення живої сили та військової техніки армії РФ, у селі було розселено і частину військового командування середньої ланки. В Урзуфі і Бабах-Тарамі, що знаходиться поруч, за даними Андрющенка, у зв'язку з цим другий день глушиться мобільний зв'язок.

Також окупантів розселили і в селах Агробаза та Бердянське, як пише радник мера Маріуполя, вперше з початку цієї фази війни вулицями цих населених пунктів запущено військові патрулі.

«Загалом спостерігаємо стрімке посилення заходів безпеки по Маріуполю та Маріупольському району та чергове збільшення окупаційного корпусу. Маріуполь остаточно перетворено на тилову військово-логістичну базу окупантів», - заявив Андрющенко.

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