Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В российском Белгороде слышны взрывы, сообщают о работе ПВО

08 декабря 2022, 09:28

В российском Белгороде слышны взрывы, сообщают о работе ПВО

В российском Белгороде слышны взрывы. Об этом сообщают жители в местных пабликах в Telegram.

Люди пишут, что утром было несколько взрывов. В поселке городского типа Яковлево после взрыва начался пожар.



Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что работала ПВО.

«Система ПВО сбила ракеты над селом Кулешовка Красногвардейского района. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи. Все оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий», — заявил он.

Смотрите также:

Еще по теме

Прочее
Взрывы Пожар Война Пво
Места
Россия Белгородская область

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:31
В Донецке — перебои со светом и мобильной связью
10:01
В Севастополе слышали взрывы. Оккупанты заявили, что сбит беспилотник
09:19
«ДНР» заявила о двоих погибших в Горловке
08:59
В Донецке был обстрелян Спасо-Преображенский кафедральный собор
23:15
Главные события в оккупации 4 декабря
19:36
Путину рассказали о нехватке лекарств в Донецке и Луганске для людей с ВИЧ и туберкулезом
15:18
Войска РФ усиливают давление на жителей оккупированного Мелитополя — Федоров
14:06
В Мариуполь прибыл груз укреплений оккупантов из Крыма
12:35
Главе «полиции» оккупантов Кременной сообщено о подозрении
11:03
Оккупанты массово вывозят луганских детей в Чечню — Гайдай
10:52
Это невозможно скрыть: Арестович прокомментировал обстрел Донецка
09:25
В Мелитополе у подъезда «замглавы ВГА» сработало взрывное устройство
08:51
Ночью Донецк снова обстрелян. «ДНР» заявила о четверых погибших и 20 раненых за сутки
08:48
«ДНР»: 16 человек погибли во время столкновения военного грузовика РФ с микроавтобусом
23:08
«ДНР» отпустила из плена американца, но уехать из Донецка он не может
все новости
10:50
Четверо полицейских погибли на Херсонщине. Они проводили разминирование
10:31
В Донецке — перебои со светом и мобильной связью
10:01
В Севастополе слышали взрывы. Оккупанты заявили, что сбит беспилотник
09:54
Из-за войны РФ против Украины погибли 443 ребенка
09:28
В российском Белгороде слышны взрывы, сообщают о работе ПВО
09:19
«ДНР» заявила о двоих погибших в Горловке
08:59
В Донецке был обстрелян Спасо-Преображенский кафедральный собор
08:50
Оккупанты ударили по транспортной базе в Николаеве
08:33
Войска РФ из «Градов» и тяжелой артиллерии атаковали Днепропетровщину
08:20
Кириленко сообщил, сколько людей погибли на Донетчине за сутки
23:15
Главные события в оккупации 4 декабря
23:14
Зеленский: Число погибших при обстреле Курахово достигло 10 человек
22:37
Оккупанты ударили ракетами по Печенегам на Харьковщине
21:47
Росармия обстреляла Авдеевку зажигательными снарядами
21:33
Оккупанты готовят контрнаступление на Луганском направлении, ВСУ им противодействуют
все новости
ВИДЕО
В Курахово — «прилет» в районе рынка, много жертв
07 декабря, 14:57
Ночью Донецк снова обстрелян. «ДНР» заявила о четверых погибших и 20 раненых за сутки
07 декабря, 08:51
Четыре ракеты ударили по Краматорску: Мэр рассказал о последствиях
06 декабря, 18:10

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама