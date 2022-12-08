В российском Белгороде слышны взрывы, сообщают о работе ПВО

В российском Белгороде слышны взрывы. Об этом сообщают жители в местных пабликах в Telegram.



Люди пишут, что утром было несколько взрывов. В поселке городского типа Яковлево после взрыва начался пожар.





Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что работала ПВО.



«Система ПВО сбила ракеты над селом Кулешовка Красногвардейского района. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи. Все оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий», — заявил он.



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