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У російському Білгороді чути вибухи, повідомляють про роботу ППО

08 грудня 2022, 09:28

У російському Білгороді чути вибухи, повідомляють про роботу ППО

У російському Білгороді чути вибухи. Про це повідомляють мешканці у місцевих пабликах у Telegram.

Люди пишуть, що зранку було кілька вибухів. У селищі міського типу Яковлєве після вибуху почалася пожежа.



Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков зазначив, що працювала ППО.

«Система ППО збила ракети над селом Кулішівка Червоногвардійського району. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Є ушкодження лінії електропередачі. Усі оперативні та аварійні служби виїхали на місце для усунення наслідків», — заявив він.

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