До 60 тысяч гривен: Какую работу предлагают жителям Донетчины

Донецкая областная служба занятости в ноябре обеспечила работой 1,4 тысячи человек, что превысило октябрьскую статистику почти вдвое. Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация.



«За последнее полугодие сохраняется положительная динамика относительно постепенного увеличения численности трудоустроенных граждан. С начала года при содействии службы занятости вернулись к активному труду девять тысяч жителей региона. Еще 440 граждан были привлечены к оплачиваемым общественно полезным работам», — отметили в администрации.



Также сообщатся, что каждый день от работодателей поступает до 50 предложений работы. Только в прошлом месяце появилась тысяча вакансий, а с начала года — 9,8 тысячи.



«По-прежнему в топе вакансий профессии горной промышленности. В зависимости от должности и квалификации, заработная плата по некоторым из них достигает 45-60 тысяч гривен: горняки очистного забоя, подземные электрослесари, проходчики, машинисты горных выемочных машин. Представители бизнеса ищут продавцов, кассиров, пекарей, охранников. Повышенный спрос, особенно на деоккупированных территориях, на коммунальных работников, водителей, энергетиков», — уточнили в Донецкой ОВА.



Там добавили, что востребована и физическая работа, не требующая высокой квалификации — для грузчиков и подсобных рабочих предлагают заработок более 12,5 тысячи гривен.



«Большинство востребованных вакансий на рынке труда имеют положительные изменения в оплате труда. Медицинским сестрам предлагают зарплату от 13 тысяч гривен, бухгалтерам и инженерам — 14 тысяч гривен, облицовщикам-плиточникам — 16 тысяч гривен», — сообщили в администрации.

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