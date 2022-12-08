Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

До 60 тысяч гривен: Какую работу предлагают жителям Донетчины

08 декабря 2022, 12:04

До 60 тысяч гривен: Какую работу предлагают жителям Донетчины

Донецкая областная служба занятости в ноябре обеспечила работой 1,4 тысячи человек, что превысило октябрьскую статистику почти вдвое. Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация.

«За последнее полугодие сохраняется положительная динамика относительно постепенного увеличения численности трудоустроенных граждан. С начала года при содействии службы занятости вернулись к активному труду девять тысяч жителей региона. Еще 440 граждан были привлечены к оплачиваемым общественно полезным работам», — отметили в администрации.

Также сообщатся, что каждый день от работодателей поступает до 50 предложений работы. Только в прошлом месяце появилась тысяча вакансий, а с начала года — 9,8 тысячи.

«По-прежнему в топе вакансий профессии горной промышленности. В зависимости от должности и квалификации, заработная плата по некоторым из них достигает 45-60 тысяч гривен: горняки очистного забоя, подземные электрослесари, проходчики, машинисты горных выемочных машин. Представители бизнеса ищут продавцов, кассиров, пекарей, охранников. Повышенный спрос, особенно на деоккупированных территориях, на коммунальных работников, водителей, энергетиков», — уточнили в Донецкой ОВА.

Там добавили, что востребована и физическая работа, не требующая высокой квалификации — для грузчиков и подсобных рабочих предлагают заработок более 12,5 тысячи гривен.

«Большинство востребованных вакансий на рынке труда имеют положительные изменения в оплате труда. Медицинским сестрам предлагают зарплату от 13 тысяч гривен, бухгалтерам и инженерам — 14 тысяч гривен, облицовщикам-плиточникам — 16 тысяч гривен», — сообщили в администрации.

Читайте также:

Оккупанты в несколько раз снизили зарплаты мариупольским портовикам

Еще по теме

Места
Донецкая область
Прочее
Трудоустройство Вакансии деоккупация

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:08
Оккупанты развернули оборонительный рубеж в районе Сватово — Минобороны Британии
10:31
В Донецке — перебои со светом и мобильной связью
10:01
В Севастополе слышали взрывы. Оккупанты заявили, что сбит беспилотник
09:19
«ДНР» заявила о двоих погибших в Горловке
08:59
В Донецке был обстрелян Спасо-Преображенский кафедральный собор
23:15
Главные события в оккупации 4 декабря
19:36
Путину рассказали о нехватке лекарств в Донецке и Луганске для людей с ВИЧ и туберкулезом
15:18
Войска РФ усиливают давление на жителей оккупированного Мелитополя — Федоров
14:06
В Мариуполь прибыл груз укреплений оккупантов из Крыма
12:35
Главе «полиции» оккупантов Кременной сообщено о подозрении
11:03
Оккупанты массово вывозят луганских детей в Чечню — Гайдай
10:52
Это невозможно скрыть: Арестович прокомментировал обстрел Донецка
09:25
В Мелитополе у подъезда «замглавы ВГА» сработало взрывное устройство
08:51
Ночью Донецк снова обстрелян. «ДНР» заявила о четверых погибших и 20 раненых за сутки
08:48
«ДНР»: 16 человек погибли во время столкновения военного грузовика РФ с микроавтобусом
все новости
14:20
«Минск» дал время Украине, чтобы стать сильнее — Меркель
13:40
Запад ввел «потолок» цен на нефть из России — как это скажется на войне ►
13:08
Оккупанты развернули оборонительный рубеж в районе Сватово — Минобороны Британии
13:01
При блэкауте в Украине мобильная связь будет работать трое суток
12:36
Российские войска атакуют Краснореченскую общину в Луганской области
12:29
Какие территории намерена захватить Россия: Песков сделал заявление
12:04
До 60 тысяч гривен: Какую работу предлагают жителям Донетчины
11:43
В украинской энергосистеме — значительный дефицит электроэнергии
11:29
Кириленко рассказал о ситуации на Донецком, Горловском и Лисичанском направлениях
11:12
Оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Донбасса за сутки
10:50
Четверо полицейских погибли на Херсонщине. Они проводили разминирование
10:31
В Донецке — перебои со светом и мобильной связью
10:01
В Севастополе слышали взрывы. Оккупанты заявили, что сбит беспилотник
09:54
Из-за войны РФ против Украины погибли 443 ребенка
09:28
В российском Белгороде слышны взрывы, сообщают о работе ПВО
все новости
ВИДЕО
Запад ввел «потолок» цен на нефть из России — как это скажется на войне ►
08 декабря, 13:40
В Курахово — «прилет» в районе рынка, много жертв
07 декабря, 14:57
Ночью Донецк снова обстрелян. «ДНР» заявила о четверых погибших и 20 раненых за сутки
07 декабря, 08:51

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама