До 60 тисяч гривень: Яку роботу пропонують мешканцям Донеччини

Донецька обласна служба зайнятості у листопаді забезпечила роботою 1,4 тисячі осіб, що перевищило жовтневу статистику майже вдвічі. Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.



«За останнє півріччя зберігається позитивна динаміка щодо поступового збільшення чисельності працевлаштованих громадян. З початку року за сприяння служби зайнятості повернулися до активної праці дев'ять тисяч мешканців регіону. Ще 440 громадян було залучено до оплачуваних суспільно корисних робіт», — зазначили в адміністрації.



Також повідомляється, що щодня від роботодавців надходить до 50 пропозицій роботи. Лише минулого місяця з'явилася тисяча вакансій, а з початку року — 9,8 тисячі.



«Як і раніше, у топі вакансій професії гірничої промисловості. Залежно від посади та кваліфікації, заробітна плата за деякими з них сягає 45-60 тисяч гривень: гірники очисного вибою, підземні електрослюсарі, прохідники, машиністи гірських виїмкових машин. Представники бізнесу шукають продавців, касирів, пекарів та охоронців. Підвищений попит, особливо на деокупованих територіях, на комунальних працівників, водіїв, енергетиків», — уточнили у Донецькій ОВА.



Там додали, що має попит й фізична робота, яка не потребує високої кваліфікації — для вантажників та підсобних робітників пропонують заробіток понад 12,5 тисяч гривень.



«Більшість затребуваних вакансій на ринку праці мають позитивні зміни в оплаті праці. Медичним сестрам пропонують зарплату від 13 тисяч гривень, бухгалтерам та інженерам — 14 тисяч гривень, лицювальникам-плиточникам — 16 тисяч гривень», — повідомили в адміністрації.

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