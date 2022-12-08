В Крыму готовятся вывезти экспонаты музеев ►

Вышел новый дайджест «Крым сегодня», темы выпуска:
- Планируется вывоз коллекций из музеев Крыма.
- В Джанкое собирают списки семей тех, кто служит в российской полиции — для возможной эвакуации.
- Когда вернут движение грузовиков по Крымскому мосту?
- На Керченской переправе постоянные паузы — из-за непогоды.
- В Крыму поддержали введение ограничений для россиян, которые сбежали от мобилизации.
- В Керчи оправдываются, зачем купили городскую елку за 8 с половиной миллионов рублей.
- В детских садах Крыма запретили западных героев кинофильмов и комиксов.