У Криму готуються вивезти експонати музеїв ►

Вийшов новий дайджест «Крим сьогодні», теми випуску:
- Планується вивіз колекцій із музеїв Криму.
- У Джанкої збирають списки сімей тих, хто служить у російській поліції — для можливої евакуації.
- Коли повернуть рух вантажівок по Кримському мосту
- На Керченській переправі постійні паузи через негоду.
- У Криму підтримали запровадження обмежень для росіян, які втекли від мобілізації.
- У Керчі виправдовуються, навіщо купили міську ялинку за 8,5 мільйона рублів.
- У дитячих садках Криму заборонили західних героїв кінофільмів та коміксів.