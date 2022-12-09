На трассе Мариуполь-Мелитополь возникла пробка длиной 150 км

Пробка из грузовиков протяженностью примерно 150 км образовалась на трассе Мариуполь-Мелитополь. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



По его словам, фуры почти наглухо заблокированы из-за гололеда. Почти такая же ситуация от Мариуполя до Новоазовска.



«Можно оценить весь объем движущихся нагрузок в Крым и из Крыма. Большое количество пустых тягачей в Крыму. Это отгруженные уже "зубы дракона", бетонные блоки для укреплений и военная техника. На Россию большинство – зерновозы...Второй по количеству груз из Мариуполя – металлолом», - сообщил он.



Российская журналистка Ольга Курлаева также сообщает о пробках в своем телеграм-канале. По ее словам, автомобили стоят в обе стороны трассы.



Она утверждает, что гражданские автомобили из всех регионов России с якобы гражданскими грузами.



Среди причин возникновения такого масштабного затора Курлаева называет аварии из-за сложных погодных условий, обледенение трассы и проверка на блокпостах.