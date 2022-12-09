На трасі Маріуполь-Мелітополь виник затор завдовжки 150 км

Затор із вантажівок довжиною до 150 км утворився на трасі Маріуполь-Мелітополь. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



За його словами, фури майже наглухо заблоковані через ожеледицю. Майже така сама ситуація від Маріуполя до Новоазовська.



«Можна оцінити весь обсяг грузів, що перевозять у Крим та з Криму. Велика кількість порожніх тягачів у Криму. Це відвантажені вже "зуби дракона", бетонні блоки для укріплень та військова техніка. На Росію більшість – зерновози... Другий за кількістю вантаж із Маріуполя – металобрухт», - повідомив він.



Російська журналістка Ольга Курлаєва також повідомляє про пробки у своєму телеграм-каналі. За її словами, автомобілі стоять в обидва боки траси.



Вона стверджує, що цивільні автомобілі з усіх регіонів Росії з нібито цивільними вантажами.



Серед причин виникнення такого масштабного затора Курлаєва називає аварії через складні погодні умови, зледеніння траси та перевірку на блокпостах.