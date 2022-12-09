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Часть украинской критической инфраструктуры «полностью разрушена» – Кубраков

09 декабря 2022, 16:24

Часть украинской критической инфраструктуры «полностью разрушена» – Кубраков

Около 50% критической электроэнергетической инфраструктуры Украины было «значительно повреждено», а некоторые элементы «полностью разрушены». Об этом в интервью CNN сообщил вице-премьер – министр инфраструктуры и регионального развития Александр Кубраков.

По его словам, Украина использовала «большие мешки с песком» для защиты объектов.

В отчете об энергетической ситуации по всей стране компания «Укрэнерго» называет ситуацию «сложной, но контролируемой». Однако в компании признали, что все тепловые и гидроэлектростанции частично повреждены, а оккупированная Запорожская АЭС не поставляет электроэнергию.

В компании ожидают «существенного улучшения» в вопросе возобновления электроснабжения на выходных.

Россия не прекращает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Последняя атака произошла 5 декабря, удары с интервалом в одну-две недели проходят уже два месяца – с 10 октября.

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