Правозащитница: Оккупанты берут в плен украинских подростков, обвиняя в корректировке обстрелов

Оккупанты в Херсонской и Запорожской области отправляют «на подвал» подростков, обвиняя их в корректировке. Они называют такие преступления «перевоспитанием детей». Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказала документаторка «Медийной инициативы по правам человека» Анастасия Пантелеева.



«Если раньше обвинения были разными, и причины для плена были разнообразны, то сейчас, больше ли успехов имеют ВСУ, ты более однообразным становится обвинение. В основном это корректировка или сотрудничество с ВСУ, СБУ, любым правоохранительным органом. И подростков очень подходят под это, потому что они любознательны, они могут ходить там. где не нужно ходить, они любят фотографировать все необычное», – рассказала правозащитница.



Она также сообщила, что когда россияне отступали с правого берега Херсонщины, то вывозили самые незащищенные категории населения.



«Туда попадали и дети, лишенные родительской опеки, и люди из гериатрических центров. На самом деле невозможно объяснить, зачем они это делают, может, позже мы узнаем, для чего этих беззащитных людей перемещают на территорию Российской Федерации», — добавила Пантелева.



По ее словам, также зафиксированы случаи единичных похищений детей (не в составе какого-либо учебного заведения). В частности, есть история девочки из Бериславского района Херсонской области, которую похитил человек, подозреваемый в коллаборационной деятельности.