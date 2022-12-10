«ДНР» и «ЛНР»: Жителям скоро начнут выдавать полисы ОМС

На подконтрольной группировке «ДНР» территории открывают российский территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил глава группировки Денис Пушилин в своем Telegram.



Пушилин уверят, что теперь жители оккупированной части Донетчины смогут оформить полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС). С ними людям должна быть доступна бесплатная медпомощь в любом субъекте РФ.



Полисы начнут выдавать после новогодних праздников.



Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник в своем Telegram сделал аналогичное заявление.



«В ближайшее время откроется территориальное отделение фонда, где каждый житель сможет оформить полис обязательного медицинского страхования. Это гарантия получения медицинской помощи и жизненно необходимых медикаментов на бесплатной основе на всей территории РФ», — утверждает Пасечник.



По поводу сроков глава группировки отметил, что жители оккупированной части Луганщины смогут оформить полисы «совсем скоро».

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