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«ДНР» та «ЛНР»: Жителям скоро почнуть видавати поліси ОМС

10 грудня 2022, 18:53

«ДНР» та «ЛНР»: Жителям скоро почнуть видавати поліси ОМС

На підконтрольній угрупуванню «ДНР» території відкривають російський територіальний фонд обов'язкового медичного страхування. Про це повідомив очільник угруповання Денис Пушилін у своєму Telegram.

Пушилін запевняє, що тепер мешканці окупованої частини Донеччини зможуть оформити поліс обов'язкового медичного страхування (поліс ОМС). З ними людям має бути доступна безплатна медична допомога в будь-якому суб'єкті РФ.

Поліси почнуть видавати після новорічних свят.

Очільник угрупування «ЛНР» Леонід Пасічник у своєму Telegram зробив аналогічну заяву.

«Найближчим часом відкриється територіальне відділення фонду, де кожен мешканець зможе оформити поліс обов'язкового медичного страхування. Це гарантія отримання медичної допомоги та життєво необхідних медикаментів на безоплатній основі на всій території РФ», — стверджує Пасічник.

Щодо термінів очільник угруповання зазначив, що мешканці окупованої частини Луганщини зможуть оформити поліси «зовсім скоро».

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