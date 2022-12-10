В Крыму насчитали десять военных аэродромов оккупантов и два авиазавода

В оккупированном Крыму есть десять действующих военных аэродромов и два авиазавода. К такому выводу пришли журналисты, которые проанализировали спутниковые снимки Planet Labs, передает «Радио Свобода».



Журналисты создали базу военных объектов оккупантов. В том числе — аэродромов. На каждом есть склады с боеприпасами и емкости с горюче-смазочными материалами, которые при взрыве лишь усиливают разрушительный эффект.



К примеру, аэродром в Джанкое стал главным логистическим хабом для российской армии и местом базирования ударных вертолетов — после того, как российское наступление на юге Украины было остановлено, и линия фронта сформировалась по Днепру. На нем эксперты определили по меньшей мере три склада с боеприпасами, более полусотни вертолетов и множество обустроенных мест для размещения зенитно-ракетных комплексов. Также в Джанкое часто принимают грузовые самолеты и штурмовики Су-25.



Рядом с Севастополем расположен аэродром Бельбек. Еще в 2018 году Россия здесь продлила взлетно-посадочную полосу для стратегических бомбардировщиков. Но они там не базируются. В основном на этом аэродроме размещены истребители.



Одна из главных авиагрупп российской армии также размещена на аэродроме в Гвардейском. Здесь сосредоточены штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24. Именно эти самолеты Россия чаще всего использует для нанесения ближних авиаударов по украинским территориям. Ремонтируют Су-25 на авиазаводе в Евпатории.



Эксперты отмечают, что все эти объекты могут стать целями ВСУ.

Смотрите также:



