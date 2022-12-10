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У Криму нарахували десять військових аеродромів окупантів та два авіазаводи

10 грудня 2022, 21:46

У Криму нарахували десять військових аеродромів окупантів та два авіазаводи

В окупованому Криму є десять наявних військових аеродромів та два авіазаводи. Такого висновку дійшли журналісти, які проаналізували супутникові знімки Planet Labs, передає «Радіо Свобода».

Журналісти створили базу військових об'єктів окупантів. Зокрема — аеродромів. На кожному є склади з боєприпасами та місткості з пально-мастильними матеріалами, які під час вибуху лише посилюють руйнівний ефект.

Аеродром у Джанкої став головним логістичним хабом для російської армії та місцем базування ударних гелікоптерів — після того, як російський наступ на півдні України було зупинено, і лінія фронту сформувалася по Дніпру. На ньому експерти визначили щонайменше три склади з боєприпасами, понад півсотні гелікоптерів та безліч облаштованих місць для розміщення зенітно-ракетних комплексів. Також у Джанкої часто приймають вантажні літаки та штурмовики Су-25.

Поруч із Севастополем розташований аеродром Бельбек. Ще у 2018 році Росія тут продовжила злітно-посадкову смугу для стратегічних бомбардувальників. Але вони там не базуються. В основному на цьому аеродромі розміщені винищувачі.

Одна з головних авіагруп російської армії також розміщена на аеродромі у Гвардійському. Тут зосереджені штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24. Саме ці літаки Росія найчастіше використовує для завдання ближніх авіаударів по українським територіям. Ремонтують Су-25 на авіазаводі в Євпаторії.

Експерти зазначають, що всі ці об'єкти можуть стати цілями ЗСУ.

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