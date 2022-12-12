В правительстве допустили вероятность блэкаута в Украине

Блекаут в Украине возможен, но украинцы вряд ли будут массово выезжать за границу. Об этом в интервью немецкому каналу ARD сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он сказал, что даже в случае полного обесточивания массовой волны беженцев из страны не будет, а граждане останутся дома, но но многие переедут в села, где есть возможность топить дровами.

«Германия также многое делает в невоенной сфере для поддержки Украины. Мы очень благодарны за это. Но лучший способ остановить Россию — это, конечно, оружие», — заявил министр.

Ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что освобождение украинских территорий Вооруженными силами Украины продолжится, когда это позволят погодные условия.