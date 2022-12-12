«ДНР»: Три человека погибли в результате обстрелов Донецка

Три человека погибли в результате обстрелов Донецка. Об этом сообщил «Штаб территориальной обороны» группировки «ДНР».



Отмечается, что в результате обстрела Куйбышевского района Донецка погибли два человека.



Кроме того, в Киевском районе погибла женщина.



Ранее в Куйбышевской «райадминистрации» заявили о гибели мужчины. Также там сообщили, что на Донецком энергозаводе, расположенном в том же районе, снаряд попал в экспериментальную лабораторию. Была повреждена кровля и остекление.

В группировке «ДНР» заявили о том, что за минувшие сутки девять человек пострадали в результате обстрелов в Донецке.