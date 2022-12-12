Электро- и теплоснабжение в Украине нуждаются в 1 млрд долларов экстренной поддержки — Шмыгаль

В экстренную поддержку электроэнергетики и сектора централизованного теплоснабжения, поврежденных российскими ракетными атаками, необходимо вложить по 500 млн долларов. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на заседании Совета ОЭСР.



По его словам, последние атаки РФ на электроэнергетическую систему привели к тому, что половина энергетической инфраструктуры Украины была повреждена, что повлияло на все сектора экономики и социальной жизни Украины.



Согласно отчету по оценке потребностей Украины от Всемирного банка, Еврокомиссии и правительства, общие потребности в восстановлении оцениваются в 349 млрд долларов, и это по состоянию на 1 июня 2022 года. По предварительным обновленным оценкам Всемирного банка и правительства Украины потребности на восстановление возрастут до 500-600 млрд долларов.



«Украина уже сегодня нуждается в помощи. И я обращаюсь к вам, уважаемые коллеги, оказать нам помощь на срочное восстановление. Мы осознаем, что должны доказать свое соответствие всем критериям ОЭСР и стандартам ЕС для вступления в эти сообщества как полноправного члена. И мы решительно настроены работать», - сказал Шмыгаль.