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Жителям многоэтажек Северодонецка оккупанты предлагают выделить дрова для обогрева

13 декабря 2022, 09:18

Жителям многоэтажек Северодонецка оккупанты предлагают выделить дрова для обогрева

Оккупационные «власти» в декабре активизировали попытки подключить электроснабжение и водоснабжение к отдельным домам в захваченном войсками РФ Северодонецке. Об этом сообщил мэр города Александр Стрюк.

По его информации, в некоторые дома Северодонецка оккупанты дали воду, она есть в кранах людей максимум до второго этажа. Также Стрюк напомнил, что канализационная система и система отопления в Северодонецке оккупантами были разрушены ранее. А отапливать жилье северодончан захватчики города предлагают дровами. В том числе дрова предлагают подвезти и жителям многоэтажек.

Кроме того Александр Стрюк подтвердил, что российские оккупанты минируют объекты инфраструктуры Северодонецка, а также территорию вблизи города.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что вчера, 12 декабря, российские войска убили трех мирных жителей Донбасса, еще 16 получили ранения.

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