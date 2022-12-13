Переселенцы могут изменить место регистрации через «Дію»

В октябре Министерство цифровой трансформации начало бета-тестирование функции в приложении «Дія», позволяющей переселенцам изменить место жительства или отменить свой статус ВПЛ. Об этом сообщает Минцифра в своем Telegram-канале.
С сегодняшнего дня доступны еще две новые автоматические услуги для переселенцев: смена места регистрации (если человек переехал в другой город Украины), отмена статуса ВПЛ (если человек вернулся домой).
«Обе услуги автоматически. Это означает, что процесс проходит без участия госслужащего, и больше не нужно ждать его решения», - отметили в ведомстве.
Воспользоваться услугами могут украинцы, имеющие справку ВПЛ в «Дії».
Как изменить место регистрации через «Дію»
Для этого необходимо находиться физически на новом месте временного проживания, чтобы подтвердить геолокацию.
Как отменить статус ВПЛ через «Дія»