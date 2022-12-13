Переселенцы могут изменить место регистрации через «Дію»

В октябре Министерство цифровой трансформации начало бета-тестирование функции в приложении «Дія», позволяющей переселенцам изменить место жительства или отменить свой статус ВПЛ. Об этом сообщает Минцифра в своем Telegram-канале.



С сегодняшнего дня доступны еще две новые автоматические услуги для переселенцев: смена места регистрации (если человек переехал в другой город Украины), отмена статуса ВПЛ (если человек вернулся домой).



«Обе услуги автоматически. Это означает, что процесс проходит без участия госслужащего, и больше не нужно ждать его решения», - отметили в ведомстве.



Воспользоваться услугами могут украинцы, имеющие справку ВПЛ в «Дії».



Как изменить место регистрации через «Дію»



Для этого необходимо находиться физически на новом месте временного проживания, чтобы подтвердить геолокацию.

Откройте приложение.

Найдите свою справку ВПЛ.

Нажмите на меню справки (три точки в круге в правом нижнем углу).

Выберите пункт «Изменить адрес фактического проживания».

Щелкните «Начать».

Укажите новый адрес, вписав его в соответствующие поля. Предстоит указать область, район, населенный пункт, улицу, номер дома и квартиры.

Подтвердите его с помощью геолокации. Для этого нужно находиться там.

Как отменить статус ВПЛ через «Дія»