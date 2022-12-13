Переселенці можуть змінити місце реєстрації через «Дію»

У жовтні Міністерство цифрової трансформації розпочало бета-тестування функції у додатку «Дія», що дозволяє переселенцям змінити місце проживання або скасувати свій статус ВПО. Про це повідомляє Мінцифра у своєму Telegram-каналі.



З сьогоднішнього дня доступні ще дві нові автоматичні послуги для переселенців: зміна місця реєстрації (якщо людина переїхала в інше місто України), скасування статусу ВПО (якщо людина повернулася додому).



«Обидві послуги автоматичні. Це означає, що процес проходить без участі держслужбовця, і більше не потрібно чекати на його рішення», - зазначили у відомстві.



Скористатися послугами можуть українці, які мають довідку ВПО у «Дії».



Як змінити місце реєстрації через «Дію»:



Для цього необхідно знаходитись фізично на новому місці тимчасового проживання, щоб підтвердити геолокацію.

Відкрийте програму.

Знайдіть довідку ВПО.

Натисніть меню довідки (три точки в колі в правому нижньому кутку).

Виберіть «Змінити адресу фактичного проживання».

Натисніть «Почати».

Вкажіть нову адресу, вписавши її у відповідні поля. Потрібно вказати область, район, населений пункт, вулицю, номер будинку та квартири.

Підтвердіть його за допомогою геолокації. Для цього потрібно бути там.



Як скасувати статус ВПО через «Дія»