Переселенці можуть змінити місце реєстрації через «Дію»

У жовтні Міністерство цифрової трансформації розпочало бета-тестування функції у додатку «Дія», що дозволяє переселенцям змінити місце проживання або скасувати свій статус ВПО. Про це повідомляє Мінцифра у своєму Telegram-каналі.
З сьогоднішнього дня доступні ще дві нові автоматичні послуги для переселенців: зміна місця реєстрації (якщо людина переїхала в інше місто України), скасування статусу ВПО (якщо людина повернулася додому).
«Обидві послуги автоматичні. Це означає, що процес проходить без участі держслужбовця, і більше не потрібно чекати на його рішення», - зазначили у відомстві.
Скористатися послугами можуть українці, які мають довідку ВПО у «Дії».
Як змінити місце реєстрації через «Дію»:
Для цього необхідно знаходитись фізично на новому місці тимчасового проживання, щоб підтвердити геолокацію.
Як скасувати статус ВПО через «Дія»