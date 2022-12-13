Украинская и трофейная российская: Как восстанавливают технику на передовой

Выездные ремонтные бригады «Укроборонпрома» восстанавливают 90-95% военной техники непосредственно на линии столкновения или в серой зоне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Уточняется, что это ремонты разной сложности, под открытым небом, в любую погоду, днем и ночью.



«Рекорд рембригады на этом видео — семь восстановленных машин за сутки тремя лицами. Выездные ремонтные бригады "Укроборонпрома" восстанавливают как украинскую, так и российскую трофейную технику. Часто в трофейных образцах бронетехники наши военные находят награбленные у мирного населения вещи: пылесосы, чайники, кофеварки», — отметили в ведомстве.

Читайте также: ВСУ получили трофейной техники РФ почти на два миллиарда долларов

Смотрите также:



