Українська та трофейна російська: Як відновлюють техніку на передовій

Виїзні ремонтні бригади «Укроборонпрому» відновлюють 90-95% військової техніки безпосередньо на лінії зіткнення або у сірій зоні. Про це повідомляє пресслужба відомства.



Уточнюється, що це ремонти різної складності, просто неба, в будь-яку погоду, вдень і вночі.



«Рекорд рембригади на цьому відео — сім відновлених машин за добу трьома особами. Виїзні ремонтні бригади "Укроборонпрому" відновлюють як українську, так і російську трофейну техніку. Часто у трофейних зразках бронетехніки наші військові знаходять награбовані у мирного населення речі: пилососи, чайники, кавоварки», — зазначили у відомстві.

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