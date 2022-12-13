В СНБО сообщили о производстве снарядов калибрами 122 и 152 мм в Украине

На украинских предприятиях налажено производство снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра. Запасы таких боеприпасов советского образца практически исчерпаны. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.



По его словам, то, что делают украинские производители оружия, добавит хлопот оккупантам.



«Сейчас пойдет выпуск мин и многих других вещей, которые производят наши предприятия оборонного комплекса. Речь идет уже о тысячах — это промышленные масштабы», — подчеркнул Данилов.



Также он добавил, что утвержденная ракетная программа финансируется на 100% и находится под контролем президента.