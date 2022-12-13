У РНБО повідомили про виробництво снарядів калібрами 122 та 152 мм в Україні

На українських підприємствах налагоджено виробництво снарядів калібрами 122 та 152 міліметри. Запаси таких боєприпасів радянського зразка практично вичерпані. Про це в ефірі телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

За його словами, те, що роблять українські виробники зброї, додасть клопоту окупантам.

«Зараз піде випуск мін та багатьох інших речей, які виробляють наші підприємства оборонного комплексу. Йдеться вже про тисячі — це промислові масштаби», — наголосив Данілов.

Також він додав, що затверджена ракетна програма фінансується на 100% та перебуває під контролем президента.