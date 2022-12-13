Военные РФ могут сдаться в плен украинскому дрону. Видеоинструкция от Генштаба

Российские военные могут сдаваться в плен украинскому беспилотнику. Соответствующую видеоинструкцию опубликовал Генштаб ВСУ.



«Дроны решили применить, чтобы сделать процесс взятия в плен более безопасным», — подчеркнули в Генштабе.



Там обратились к военным РФ, желающим сдаться в плен, с предложением уведомить об этом координационный штаб «Хочу жить». Далее они получат координаты и время прибытия дрона.



«Точность и своевременность прибытия критически важна, учитывая ограниченное время полета квадрокоптера», — отметили в ведомстве.



Там добавили, что при появлении беспилотника желающий сдаться в плен должен подтвердить свои намерения, подняв руки в сторону и вверх. После этого россиянин должен следовать за дроном до места встречи с украинскими военными.