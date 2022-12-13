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Військові РФ можуть здатися в полон українському дрону. Відеоінструкція від Генштабу

13 грудня 2022, 22:51

Військові РФ можуть здатися в полон українському дрону. Відеоінструкція від Генштабу

Російські військові можуть здаватися в полон українському безпілотнику. Відповідну відеоінструкцію опублікував Генштаб ЗСУ.

«Дрони вирішили застосувати, щоб зробити процес взяття в полон безпечнішим», — наголосили в Генштабі.

Там звернулися до військових РФ, які бажають здатися в полон, із пропозицією повідомити про це координаційний штаб «Хочу жити». Далі вони отримають координати та час прибуття дрона.

«Точність та своєчасність прибуття критично важлива з огляду на обмежений час польоту квадрокоптера», — зазначили у відомстві.

Там додали, що при появі безпілотника охочий здатися в полон має підтвердити свої наміри, піднявши руки убік та вгору. Після цього росіянин має йти за дроном до місця зустрічі з українськими військовими.

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