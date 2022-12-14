Рада приняла все законопроекты, рекомендованные Еврокомиссией

Верховная Рада выполнила свои обязательства до конца года принять евроинтеграционные законопроекты, содержащиеся в семи основных рекомендациях Еврокомиссии для Украины. Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.



Последние системные законопроекты Рада поддержала на пленарном заседании 13 декабря.



Стефанчук перечислил все принятые парламентом решения, необходимые Украине, как кандидату на вступление в Европейский Союз. Это:

реформа Конституционного суда;

согласование аудиовизуального законодательства с европейским;

усовершенствование законодательства о нацменьшинствах;

борьба с отмыванием средств;

продолжение судебной реформы.

«Наш курс — полноправное членство в Европейском Союзе», — подчеркнул председатель ВР.

Напомним, Европейский совет 23 июня 2022 года поддержал предоставление Украине статуса государства-кандидата на членство в ЕС.