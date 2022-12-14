Рада ухвалила всі законопроєкти, рекомендовані Єврокомісією

Верховна Рада виконала свої зобов'язання до кінця року ухвалити євроінтеграційні законопроєкти, які містяться у семи основних рекомендаціях Єврокомісії для України. Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.



Останні системні законопроєкти Рада підтримала на пленарному засіданні 13 грудня.



Стефанчук перелічив усі ухвалені парламентом рішення, необхідні Україні як кандидату на вступ до Європейського Союзу. Це:

реформа Конституційного суду;

погодження аудіовізуального законодавства з європейським;

удосконалення законодавства про нацменшини;

боротьба з відмиванням коштів;

продовження судової реформи.

«Наш курс — повноправне членство в Європейському Союзі», — наголосив голова ВР.

Нагадаємо, Європейська Рада 23 червня 2022 року підтримала надання Україні статусу держави-кандидата на членство у ЄС.