Обмен пленными: «ДНР» заявила, что вернула более 100 человек

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в рамках обмена пленными на подконтрольную группировке «ДНР» территорию вернулись более 100 человек. Об этом заявила омбудсмен группировки Дарья Морозова, передает сепаратистский сайт «ДАН».



«Практически все из них были призваны на фронт в ходе мобилизации», — уточнила она.



По словам Морозовой, непосредственно на подконтрольную группировке территорию перемещены 104 человека. Еще 31 человек находится в медицинских учреждениях на территории РФ.

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