Обмін полоненими: «ДНР» заявила, що повернула понад 100 людей

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну з полону на підконтрольну угрупованню «ДНР» територію повернулося понад 100 людей. Про це заявила омбудсмен угруповання Дар'я Морозова, повідомляє сепаратистський сайт «ДАН».



«Практично всі з них були призвані на фронт під час мобілізації», — уточнила вона.



За словами Морозової, безпосередньо на підконтрольну угрупованню територію переміщено 104 особи. Ще 31 людина перебуває у медичних установах у РФ.

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