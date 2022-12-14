Песков высказался о возможности аннексии Одессы и Чернигова

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил о возможности оккупации украинских городов Одессы и Чернигова. Об этом сообщает российское издание «РБК».



Он утверждает, что аннексия территорий Украины будет зависеть от «выбора граждан». Однако первоочередной задачей для Москвы является так называемая «защита» Донбасса.



Песков заявил, что ситуация в оккупированном Донецке сейчас непростая, а война в Украине будет продолжаться.



Он также заявил, что пока что речь о новогоднем перемирии не идет.