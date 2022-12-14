Лубинец: Мы не можем подтвердить, что Красный Крест встретился с нашими пленниками

Украина не может официально подтвердить, что Россия допустила представителей Красного креста к украинским военнопленным. Однако такая информация есть. Об этом сказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает «Укринформ».



«Я получил информацию, что неделю назад Российская Федерация начала допускать представителей МККК к небольшому количеству учреждений, где находятся наши военнопленные и гражданские. По количеству посещаемых - в настоящее время мы ждем официальных цифр от МККК. Подтвердить эту информацию из других источников я пока не могу», – сказал он.



Лубинец подчеркнул, что согласно нормам международно-гуманитарного права Международный Комитет Красного Креста не сообщает омбудсмену детали о посещении. Потому такую информацию можно получить от родственников пленных.



«Мы каждый день общаемся с родственниками военнопленных и гражданских. И для меня эта информация станет подтверждена только тогда, когда я получу сигнал, что действительно родственники начали получать новую дополнительную информацию от Международного Комитета Красного Креста», – сказал омбудсмен.