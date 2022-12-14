Лубінець: Ми не можемо підтвердити, що Червоний Хрест зустрівся з нашими полоненими

Україна не може офіційно підтвердити, що Росія допустила представників Червоного хреста до українських військовополонених. Проте така інформація є. Про це сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє «Укрінформ».



«Я отримав інформацію, що тиждень тому Російська Федерація почала допускати представників МКЧХ до невеликої кількості установ, де знаходяться наші військовополонені та цивільні. За кількістю відвідуваних - на даний час ми чекаємо на офіційні цифри від МКЧХ. Підтвердити цю інформацію з інших джерел я поки що не можу», – сказав він.



Лубінець наголосив, що згідно з нормами міжнародно-гуманітарного права Міжнародний Комітет Червоного Хреста не повідомляє омбудсмена деталі про відвідини. Тому таку інформацію можна отримати від родичів полонених.



«Ми щодня спілкуємося з родичами військовополонених та цивільних. І для мене ця інформація буде підтверджена лише тоді, коли я отримаю сигнал, що справді родичі почали отримувати нову додаткову інформацію від Міжнародного Комітету Червоного Хреста», – сказав омбудсмен.