Силы обороны готовятся к разным сценариям в ближайшие месяцы на востоке - Залужный

Силы обороны Украины с учетом тяжелой ситуации на востоке готовятся к разным сценариям развития событий на фронте. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.



Он рассказал, что сегодня прошли переговоры с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим сил США в Европе Кристофером Каволи.



«Обсудили наши потребности в вооружении и технике. Прилагая все усилия для стабилизации ситуации на востоке, Силы обороны Украины готовятся к разным сценариям развития событий в ближайшие месяцы», - отметил он.



Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не ждут завершения войны до конца года или нынешней зимы, в том числе в связи с ожесточенными боями на Донбассе в районе Бахмута.