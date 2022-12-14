Сили оборони готуються до різних сценаріїв у найближчі місяці на сході - Залужний

Сили оборони України з урахуванням тяжкої ситуації на сході готуються до різних сценаріїв розвитку подій на фронті. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.



Він розповів, що сьогодні відбулися переговори з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем сил США у Європі Крістофером Каволі.



«Обговорили наші потреби у озброєнні та техніці. Докладаючи всіх зусиль для стабілізації ситуації на сході, Сили оборони України готуються до різних сценаріїв розвитку подій у найближчі місяці», - зазначив він.



Раніше офіційний представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США не чекають на завершення війни до кінця року або нинішньої зими, у тому числі у зв'язку з запеклими боями на Донбасі в районі Бахмута.