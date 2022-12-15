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РФ готовится к крупномасштабному наступлению: Возможные направления назвали в ISW

15 декабря 2022, 12:15

РФ готовится к крупномасштабному наступлению: Возможные направления назвали в ISW

Есть вероятность, что Россия готовится к крупномасштабному наступлению в январе и феврале 2023 года. Об этом сообщают эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты уверены, что зимние месяцы увеличат темпы операций с обеих сторон. В ближайшие месяцы российские войска могут возобновить наступательные операции на двух основных направлениях: вдоль границы Харьковской и Луганской областей на северо-востоке Украины или в Донецкой области.

«Российские войска перебрасывают тяжелую технику из тыловых районов Луганской области в районы, расположенные вблизи нынешней линии фронта, и переформировали и перегруппировали свои силы вдоль этой линии», — говорится в отчете ISW.

Также сообщается, что на этой линии войска РФ проводят ограниченные наступательные операции, в частности, для восстановления утраченных позиций к западу от Кременной.

Кроме того, РФ усилила свои войска на Донбассе мобилизованными резервистами и передислоцированными с правого берега Херсонской области военными.

«Российские силы могут надеяться начать наступление в западной части Донецкой области», — отметили эксперты.

В отчете указано, что, несмотря на потенциал для новых наступательных операций, боеспособность России остается сниженной. Маловероятно, что российские войска смогут захватить стратегически важную территорию в ближайшие месяцы, подчеркнули в ISW.

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