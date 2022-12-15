РФ готується до великомасштабного наступу: Можливі напрямки назвали у ISW

Є ймовірність, що Росія готується до великомасштабного наступу у січні та лютому 2023 року. Про це повідомляють експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).



Експерти впевнені, що зимові місяці збільшать темпи операцій з обох сторін. Найближчими місяцями російські війська можуть відновити наступальні операції на двох основних напрямках: уздовж кордону Харківської та Луганської областей на північному сході України або у Донецькій області.



«Російські війська перекидають важку техніку з тилових районів Луганської області в райони, розташовані поблизу нинішньої лінії фронту, і переформували та перегрупували свої сили вздовж цієї лінії», — йдеться у звіті ISW.



Також повідомляється, що на цій лінії війська РФ проводять обмежені наступальні операції, зокрема для відновлення втрачених позицій на захід від Кремінної.



Крім того, РФ посилила свої війська на Донбасі мобілізованими резервістами та передислокованими з правого берега Херсонської області військовими.



«Російські сили можуть сподіватися розпочати наступ у західній частині Донецької області», — зазначили експерти.



У звіті зазначено, що, попри потенціал для нових наступальних операцій, боєздатність Росії залишається зниженою. Малоймовірно, що російські війська зможуть захопити стратегічно важливу територію у найближчі місяці, наголосили в ISW.



Дивіться також:



