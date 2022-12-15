«ЛНР» заявила о массовых повреждениях домов и зданий в Стаханове

Пожилая женщина получила ранения в результате ракетного удара по оккупированному Стаханову Луганской области. Об этом заявили в группировке «ЛНР».



Там перечислили повреждения за сутки. Утверждается, что в результате боевых действий повреждено 58 одноэтажных и 13 многоквартирных жилых домов, здания бывшего местного суда, предприятия «Лугансквода», Стахановский район электросетей, горноспасательный отряд «МЧС ЛНР», Свято-Георгиевский храм, три детских сада, школа № 29, мебельная фабрика, автозаправочная станция, торговый центр «Класс», торговые павильоны рынка, шесть магазинов и супермаркет.