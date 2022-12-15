«ЛНР» заявила про масові пошкодження будинків та будівель у Стаханові

Літня жінка отримала поранення внаслідок ракетного удару по окупованому Стаханову Луганської області. Про це заявили в угрупуванні «ЛНР».



Там перерахували ушкодження за добу. Стверджується, що внаслідок бойових дій пошкоджено 58 одноповерхових та 13 багатоквартирних житлових будинків, будівлі колишнього місцевого суду, підприємства «Луганськвода», Стаханівський район електромереж, гірничорятувальний загін «МНС ЛНР», Свято-Георгіївський храм, три дитячі садки, школа № 29, меблева фабрика, автозаправна станція, торговий центр «Клас», торгові павільйони ринку, шість магазинів та супермаркет.